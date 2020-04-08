" الوضع مقلق للغاية".. الصحة العالمية تصدر تحذيرا جديدا للحكومات
وكالات:
أكدت منظمة الصحة العالمية أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية، وحذرت حكومات دول المنطقة من الاستعجال في تخفيف الإجراءات المفروضة لردع الوباء.
وصرح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، بأن وضع تفشي الفيروس المسبب لمرض ـ"كوفيد-19" في القارة العجوز لا يزال "مقلقا للغاية"، وتابع: "لا يزال أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون".
ونصح المسؤول الدول الأوروبية بإجراء "دراسة دقيقة جدا" قبل المضي في تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها بغية السيطرة على تفشي الفيروس.
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