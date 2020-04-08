وزير خارجية النمسا:العودة لحرية السفر الكاملة مرهونة بهزيمة كورونا عالميا

فيينا- (أ ش أ):

أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن الطريق لازال طويلا للعودة إلى حرية السفر الكاملة مشيرا إلى أن هذا سوف يحدث فقط عندما يتم هزيمة فيروس كورونا عالميًا .

وقال شالينبرج، فى تصريحات له اليوم الاربعاء، إن الوزارة تواصل تنظيم رحلات العودة للمواطنين من مختلف دول العالم حيث تم تنظيم 37 رحلة حتى الآن من 27 دولة في خمس قارات وتم بالفعل اعادة 7100 مواطن الى البلاد.

وأشار الوزير الى أنه سيتم استعادة مواطنين من نيوزيلندا غدا الخميس لافتا إلى ان الوزارة تقوم حاليا بالمرحلة المكثفة من عمليات اجلاء المواطنين من دول العالم منوها الى أنه ما زال هناك حوالي الف مواطن نمساوي يرغبون في العودة من الخارج .

وذكر الوزير أنه لا يزال أيضا هناك حوالي 3500 شخص لهم اقامات في النمسا ومتواجدون حاليًا في الخارج لاسباب خاصة او تتعلق بالعمل موضحا أن نحو الف شخص فقط منهم يريدون العودة إلى البلاد .