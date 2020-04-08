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باكستان تجلي 136 من مواطنيها " العالقين " في العراق بسبب كورونا

11:51 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
باكستان تجلي 136 من مواطنيها " العالقين " في العراق بسبب كورونا

أرشيفية

إسلام آباد – (أ ش أ):

أجلت باكستان اليوم الأربعاء 136 مواطنا من رعاياها "العالقين " في العراق بسبب فيروس "كورونا " على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - على موقعها الإلكتروني - أن فريقا خاصا من الأطباء فحص الركاب الوافدين على متن الرحلة الخاصة فور وصولها (إسلام آباد ) صباح اليوم.

وفرضت السلطات الباكستانية حجرا صحيا على طاقم الطائرة والركاب ، وعزلتهم في أحد الفنادق المحلية، ولكنها اضطرت إلى نقل أحد الركاب إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بسبب ارتفاع درجة حرارته .

وسيتم أخذ عينات دم من الركاب وطاقم الطائرة في الفندق، ومن ثم ستسمح السلطات لأولئك الذين يكون نتيجة تحاليلهم المعملية سلبية لفيروس "كورونا " (كوفيد-19) بالعودة إلى منازلهم.

وكان طيارو الخطوط الجوية الباكستانية قد رفضوا أمس الثلاثاء إعادة الباكستانيين "العالقين " في العراق بعد أن ثبتت إصابة طيارين اثنين ومضيفة بفيروس "كورونا".

وجاء هذا الرفض في أعقاب المواجهة بين الخطوط الجوية الباكستانية و"رابطة " طياري الخطوط الجوية الباكستانية بعد أن أصيب أفراد الطاقم الثلاثة بالفيروس ، والذين كانوا على متن الرحلة الخاصة الأخيرة التي أعادت الباكستانيين "العالقين" من كندا.

واحتجت "الرابطة " أيضا على عدم قيام شركة الخطوط الجوية الباكستانية بتوفير معدات السلامة لطاقم الطائرة، فيما وافق الطيارون على استئناف عمليات الطيران بعد أن قبلت الخطوط الجوية الباكستانية- خلال اجتماع برئاسة سكرتير شعبة الطيران- طلبهم بتوفير معدات الحماية الشخصية لأفراد الطاقم واتباع إجراءات التشغيل القياسية الأخرى فيما يتعلق بوباء "كورونا".

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باكستان إسلام آباد العراق فيروس كورونا

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