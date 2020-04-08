أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

طوكيو تتوقع أكثر من 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

11:30 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
طوكيو تتوقع أكثر من 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو- (د ب أ):

تتوقع طوكيو أكثر من 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته قناة "إن.تي.في" التلفزيونية في عنوان رئيسي.

وحذر رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي من ارتفاع حالات الإصابة إلى 80 ألف خلال حالة الطواريء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

يذكر أن آبي أعلن أن بلاده سترفع حالة الطوارئ في غضون شهر بتعاون المواطنين، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم.

وقال آبي للصحفيين اليوم إنه يشكر المواطنين بسبب تعاونهم، ردا على إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها أمس الثلاثاء.

وأضاف أنه سمع أن الكثير من الشركات تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على تقليص الاتصال فيما بينهم حتى 80 بالمئة خلال حالة الطوارئ التي تستمر على مدار شهر.

وستكون حالة الطوارئ سارية في العاصمة طوكيو ومقاطعات كاناجاوا وسايتاما وشيبا وأوساكا وهيوجو وفوكوكا.

فيروس كورونا طوكيو اليابان

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بكورونا في النمسا إلى 12 ألفا و840 إصابة و273 حالة وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ووهان" تفك قيود "كورونا" بعد 77 يوما من الإغلاق - صور