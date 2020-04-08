بعد 77 يومًا من الإغلاق.. ووهان الصينية ترفع قيود "كورونا" (صور)

كتبت- رنا أسامة:

بعد نحو 77 يومًا من الإغلاق الكامل للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا المُستجد"، رفعت مدينة ووهان الصينية الضخمة بمقاطعة هوبي القيود التي فُرضت عليها مع السماح بمغادرة الناس منها، وسط مخاوف من موجة ثانية من العدوى بوباء "كوفيد 19" الذي يواصل حصد عشرات الأرواح في جميع أنحاء العالم.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" تُظهِر تنفّس المدينة، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، الحرية لأول مرة بعد 11 أسبوعًا من عزلها في 23 يناير الفائت مع ظهور الالتهاب الرئوي الغامض الشبيه بالإنفلونزا بالمدينة في أواخر ديسمبر عام 2019 وتبين أنه شديد العدوى وربما مميت.

وأظهرت الصور اصطفاف سيارات عند بوابات الرسوم على الطرق السريعة، واستعداد ركاب لركوب القطارات لمغادرة المدينة، منشأ الوباء الفتاك الذي انطلق منها إلى العالم، مع مغادرة أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج ووهان بعد منتصف ليل الثلاثاء بخمسين دقيقة.

ووفق هيئة السكك الحديدية الصينية، غادر 55 ألف شخص غادروا ووهان بالقطار، صباح الأربعاء، وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر.

وعند بوابة تحصيل الرسوم في فوخة، شمالي ووهان، دقّت السيارات الأبواق وهرعت إلى السير بعد إزالة الحواجز في منتصف الليل.

وقاد قوه لي، الذي كان يدير نشاطًا تجاريًا في ووهان، سيارته وعلى متنها 6 أشخاص آخرين إلى بوابة الرسوم في حوالي الساعة 8:40 مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وانتظر القيام برحلة إلى بلدته.

وقال قوه، وهو مواطن من مقاطعة شاندونج شرقي الصين: "لا أستطيع الانتظار للعودة إلى مسقط رأسي. لقد عشت في ووهان لمدة ثماني سنوات. خلال عطلة عيد الربيع، جاء أقاربي إلى المدينة وساعدوني في توصيل السلع. جميعنا تقطعت بنا السبل هنا بسبب المرض"، وفق شينخوا.

وبينما تستأنف المزيد من الشركات العمل، شهدت ووهان زيادة تقارب 400 ألف سيارة مرت مرورًا عابرًا بالمدينة خلال نصف الشهر الماضي، فيما يُتوقع أن يصل العدد إلى 1.8 مليون بعد الأربعاء، وفقًا لشرطة المرور في المدينة.

وستنشر شرطة المرور في ووهان معلومات المرور بشكل فوري عبر محطات الراديو والمنصات الاجتماعية عبر الإنترنت وتطبيقات الخرائط.

وقال فانج جينج، أحد العاملين بمحطة رسوم للطرق السريعة: "أنا سعيد للغاية برؤية رفع الحظر. إعادة فتح حركة المرور الخارجية تجسد تحسنًا لوضع المرض، وعملنا الشاق على مدى الشهرين الماضيين قد أتى بثماره".

كما بدأ مطار تيانخه الدولي في ووهان استئناف رحلات الركاب المحلية في وقت مبكر من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن يشهد المطار أكثر من 200 رحلة طيران داخلية وخارجية خلال اليوم، وفقا للمطار.

ولم يسجل في البر الصيني الرئيسي أي وفيات جديدة بالفيروس، أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء الذي وصفه الرئيس شي جين بينج في وقت سابق بأنه "شيطاني"، بينما تم تسجيل إصابتين جديدتين فقط في ووهان خلال الأسبوعين الماضيين.