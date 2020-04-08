طالبان تسحب فريق التفاوض حول تبادل السجناء من كابول

كابول- (د ب أ):

سحبت حركة طالبان الوفد الذي أرسلته إلى كابول لبحث قضية إطلاق سراح السجناء مساء أمس الثلاثاء.

وقال سهيل شاهين، أحد المتحدثين باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في العاصمة القطرية، الدوحة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):"كان يجب إطلاق سراح سجناء الإمارة الإسلامية قبل ذلك بوقت طويل، حسب الاتفاق الموقع وتمهيد الطريق أمام المفاوضات الأفغانية الأفغانية".

ويتواجد وفد من طالبان مكون من ثلاثة أفراد في كابول منذ حوالي أسبوع للتفاوض مع مسؤولين حكوميين بشأن قضية إطلاق سراح السجناء.

وأعلنت الجماعة المسلحة أمس الأول الاثنين بالفعل أنها لن تواصل إجراء مفاوضات "عقيمة" مع الحكومة الأفغانية.

ورد مجلس الأمن القومي الأفغاني في وقت سابق على قرار طالبان، قائلا إن المباحثات حول اتفاق تبادل السجناء دخلت مرحلة مهمة، مشيرا "الانسحاب من المفاوضات في ذلك الوقت يدل على عدم الجدية في تحقيق السلام".

وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية فبراير الماضي على الإفراج عن نحو 5000 من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.

كما يمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب تدريجي للقوات الدولية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من جانب طالبان.

وعلى الرغم من عدم اشراك الحكومة الأفغانية في المباحثات بين أمريكا وطالبان، فقد وافقت على الإفراج عن 1500 سجين تدريجيا قبل مباحثات السلام، ولكن طالبان تطالب بالإفراج عن السجناء الـ5000 جميعهم.

وقال مسؤول حكومي بارز أمس الأول الاثنين إن وفد حركة طالبان يطالب بالإفراج عن 15 سجينا، تورطوا في تنفيذ تفجيرات كبيرة في البلاد.

وكانت حركة طالبان قد حذرت أمس الأول الاثنين أيضا من أن الاتفاق مع أمريكا أوشك على الانهيار.