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هونج كونج تمدد حظر التجمعات حتى 23 أبريل بسبب كورونا

10:19 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
هونج كونج تمدد حظر التجمعات حتى 23 أبريل بسبب كورونا

فيروس كورونا في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

تعتزم هونج كونج تمديد حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص على مستوى بعض القطاعات لأسبوعين إضافيين، حسبما أفادت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء.

وأعلنت المدينة التابعة للصين مع التمتع بما يشبه الحكم الذاتي هذه الخطوة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، والذي زادت حالات الإصابة به في المدينة بأكثر من الضعف منذ تطبيق تدابير العزل قبل أسبوعين.

وسوف يبدأ أسبوعا الحظر الإضافيان من يوم الجمعة وحتى 23 أبريل، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في المدينة إلى 937 حالة مقابل 360 حالة قبل أسبوعين.

وكانت نسبة تبلغ 5ر57% من الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من بريطانيا، وفقا لإحصاءات الحكومة ومتابعاتها.

وجاء ارتفاع حالات الإصابة بعد دخول حظر سفر على استقبال الرحلات الدولية حيز التنفيذ في منتصف ليل 25 مارس، ما زاد من عدد المسافرين المتدافعين لدخول المدينة قبل بدء الحظر.

وكان من المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على الوافدين غير المقيمين في هونج كونج في 7 أبريل، ولكن سوف يتم تمديدها الآن لمدة 14 يوما.

وسوف تبقى المطاعم مفتوحة لخدمة مجموعات من الأشخاص تصل إلى أربعة أفراد فقط ولكن يجب عليهم الالتزام بالقواعد التي حددتها الحكومة مثل ضمان ارتداء العملاء للكمامات عند الدخول، والخضوع لفحوص درجة الحرارة والجلوس على طاولات تبعد أكثر من 5ر1 متر عن بعضها البعض.

وسوف تظل النوادي الليلية والحانات وصالات الرياضة ودور السينما وصالات الكاريوكي مغلقة، كما تمت إضافة صالونات التجميل وصالونات التدليك إلى قائمة عمليات الإغلاق المؤقتة.

فيروس كورونا هونج كونج حظر التجمعات

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