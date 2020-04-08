الأقوى على الإطلاق.. الإعصار "هارولد" يضرب فيجي جنوبي المحيط الهادئ (فيديو وصور)

ضرب الإعصار المدمّر "هارولد"، صباح اليوم الأربعاء، جمهورية جزر فيجي جنوبي المحيط الهادئ، بعدما ألحق دمارًا واسعًا في جزر سليمان وأرخبيل فانواتو.

وكانت شدة الإعصار الأقوى على الإطلاق (الفئة الخامسة)، قبل أن يتراجع إلى الفئة الرابعة لدى مروره قبالة الساحل الجنوبي لفيتي ليفو، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل فيجي، لكن الرياح المصاحبة له كانت عاتية للغاية، وصلت سرعتها إلى 240 كلم/ساعة، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ونقلت عنها سكاي نيوز عربية.

وحذرت الهيئة من أنّ الإعصار الاستوائي يسلك مسارًا أقرب بكثير إلى الجزيرة مما كان متوقّعًا، ما يجعله "خطرًا جدًا"، وناشدت السكان القاطنين في مساكن غير آمنة اللجوء إلى الكنائس والمدارس وسائر المباني الصلبة.

ولدى مروره في جزر سليمان في مطلع أبريل الجاري أسفر هارولد عن سقوط 27 قتيلاً. ومنذّاك واصل الإعصار مساره في المحيط الهادئ لتزداد قوّته، الإثنين، إلى الفئة الخامسة ويضرب إسبيريتو سانتو، كبرى جزر أرخبيل فانواتو.