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كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

04:32 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية حالات وفيات

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