كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.