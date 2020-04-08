كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.
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