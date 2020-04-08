الرئيس التنفيذي لتويتر يتعهد بمليار دولار لجهود مكافحة كورونا والمؤسسات الخيرية

واشنطن - (د ب أ):

تعهد جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر الثلاثاء بأنه سيتبرع بمليار دولار من قيمة الأسهم في شركته الثانية (سكوير) لتمويل جهود الإغاثة من فيروس كورونا، ولمؤسسات خيرية أخرى بعد انتهاء الجائحة.

وقال دورسي إن ذلك المبلغ يعادل نحو 28% من صافي ثروته الحالية البالغة 3.2 مليار دولار.

وأوضح أنه يرغب لاحقا في دعم قضايا مثل صحة الفتيات والتعليم إلى جانب فكرة توفير دخل أساسي شامل من خلال صندوق "ستارت سمول" التابع له.

وقال دورسي في سلسلة تغريدات إن الدخل الأساسي الشامل "فكرة رائعة وتحتاج إلى تجربة. إن صحة الفتاة وتعليمها أمران مهمان لتحقيق التوازن".