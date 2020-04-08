الجارديان: تركيا الأسرع في العالم تسجيلا للإصابات اليومية بكورونا

باتت تركيا الدولة الأسرع في العالم تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 3000 حالة يوم الثلاثاء، إذ بلغ إجمال الحالات أكثر من 30 ألف و200 حالة منذ الإعلان عن أول حالة مؤكدة قبل أربعة أسابيع، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن معدل الوفيات رغم ذلك يبقى أقل بكثير من البلدان التي ضربها الفيروس بشدة، إذ بلغ الاجمالي 649 حالة وفاة حتى الثلاثاء.

وظلت تركيا لفترة طويلة تنفي وجود مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس على أراضيها، ثم فجأة قفزت أرقامها بوتيرة متسارعة حتى باتت من أعلى الدول التي تسجل إصابات في الأيام الأخيرة، وأعلى دولة في العالم من حيث المعدل اليومي.

أدت تلك الزيادات المتسارعة إلى طرح اسئلة حول مدى شفافية حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يخوض حملة قمع شديدة منذ عدة سنوات ضد المعارضة والصحافة وحرية التعبير.

تقول الجاريان إن أردوغان قاوم مطالب نقابات الاطباء والمعارضة بأن يأمر الناس بعدم الذهاب إلى العمل والبقاء في منازلهم، مصرا على أن عجلة الاقتصاد يجب أن تستمر في العمل.

ولا تزال تركيا تتعافي من أزمة مالية حالة عندما انهارت عملتها في 2018، ما دفع خبراء في الاقتصاد والسياسة إلى أن يعربوا عن مخاوفهم من أن يدخل اقتصادها في حالة ركود بسبب فيروس كورونا المستجد.

واتخذت البلاد اجراءات تدريجية بداية من تعليق الرحلات الجوية الدولية وأغلقت المعابر الحدودية ومنعت السفر بين المدن وحظرت التجمعات وصلاة الجماعة وأغلقت المدارس معظم المحلات.