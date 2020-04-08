ظاهرة غريبة.. وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين "السود" بسبب كورونا

برلين (دويتشه فيله)‏

يؤدي وباء كوفيد-19 إلى وفيات أكثر في صفوف الأميركيين السود بشكل غير متكافىء، بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة.

تجاوزت وفيات فيروس كورونا 80 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الثلاثاء (7 أبريل 2020). وأشارت إحصائيات الجامعة المرموقة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة

بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى نحو 4ر1 مليون حالة. وكان أكبر عدد لوفيات الفيروس في إيطاليا بـ 17 ألف حالة، تلتها إسبانيا بنحو 13 ألف و900 حالة ثم الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف حالة ثم فرنسا بأكثر من عشرة الآف حالة.

تفسير ظاهرة غريبة في أمريكا!

وفي عدة مناطق في الولايات المتحدة، يؤدي وباء كوفيد-19 إلى وفيات أكثر في صفوف الأميركيين السود بشكل غير متكافىء بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر احصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة.

ففي ولاية إيلينوي يمثل السود 14% من السكان لكنهم يمثلون 42% من الوفيات. وفي شيكاغو كان 72% من إجمالي الوفيات من السود فيما يشكلون أقل من ثلث السكان. وفي لويزيانا حيث تقع نيو أورلينز 33% من السكان سود لكن 70% من وفيات كوفيد19 كانت من هذه الفئة.

وقال كبير الاطباء في الولايات المتحدة، جيروم آدامز، وهو أسود أيضا: "نعلم أن السود أكثر عرضة لأمراض السكري وأمراض القلب والرئتين". وهذه الأمراض تزيد مخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19 وقد أثبتت ذلك التجارب الصينية والأوروبية.

وليس هناك بعد دراسات دقيقة تشمل كل الولايات المتحدة، لكن تبين أن الأحياء الفقيرة حيث يقيم السود لديها عدد أقل من الأطباء ومستشفيات ذات خدمات أقل جودة، كما أن التغطية الصحية للوظائف الخدمية أقل من غيرها من الوظائف ذات الأجور الأفضل. وهي ظاهرة موثقة تاريخيا، حيث يتم وصف فحوصات وأدوية للسود أقل من البيض.

تراجع بإيطاليا على عكس إسبانيا وفرنسا

وبالنسبة لانتشار الفيروس وضحاياه في بقية العالم، سجلت إيطاليا 604 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 17127 الثلاثاء، إلا أن البلاد سجلت كذلك أدنى زيادة في الإصابات الجديدة منذ حوالي شهر.

وتم تسجيل حوالي 3039 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أدنى زيادة يومية منذ 13 مارس. وبحساب النسبة المئوية، تبين أن الزيادة بلغت 2.3 بالمئة، وهي الأدنى منذ بداية الوباء.

أما في إسبانيا، فقد عادت الحصيلة اليومية للوفيات إلى الارتفاع من جديد، بعد أربعة أيام من الانخفاض، فسجلت 743 وفاة، الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لديها إلى 13798 وفاة.

ولوحظ الاتجاه نفسه في فرنسا التي سجلت 597 وفاة إضافية خلال 24 ساعة في مستشفياتها، لترتفع حصيلة الوفيات لديها إلى 10328 وفاة.

إسرائيل تفرض الكمامات

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إلزام جميع الإسرائيليين بوضع كمامات وأقنعة الوجه التى تغطى الفم والأنف في الأماكن العامة، بينما تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفصح اليهودي في ظل الإغلاق.

الصين: لا وفيات بالصين

وللمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19 قبل نحو ثلاثة أشهر، لم تسجل الصين الثلاثاء أي وفاة بكورونا المستجد. ورفعت الصين ليل الثلاثاء-الأربعاء الإغلاق عن مدينة ووهان، البؤرة التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد.