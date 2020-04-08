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طالبان تسحب مفاوضيها من أفغانستان بعد تعليق محادثات تبادل الأسرى

12:16 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
طالبان تسحب مفاوضيها من أفغانستان بعد تعليق محادثات تبادل الأسرى

حركة طالبان

وكالات

أعلن سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان، عن سحب مفاوضي الحركة من أفغانستان بعد ساعات من تعليق محادثات بشأن عملية تبادل الأسرى مع الحكومة الأفغانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكتب شاهين عبر تويتر، أن "التأخير المتعمد في الإفراج عن أسرانا يمثل خرقًا لاتفاق السلام، ولذلك سنعيد فريقنا الفني من كابل".

وتجري طالبان والحكومة الأفغانية، محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي آملاً في وضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 مارس الجاري.

ووقعت واشنطن اتفاقا مع "طالبان" أواخر شهر فبراير الماضي، نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية، غير الموقعة للاتفاق، عن 5 آلاف سجين من طالبان، وأن تفرج الحركة بدورها عن ألف سجين من قوات الحكومة.

حركة طالبان سهيل شاهين الحكومة الأفغانية تويتر

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