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ترامب يجدد اتهامه للصحة العالمية بالتحيز للصين ويحجب المساعدات عنها

12:08 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
ترامب يجدد اتهامه للصحة العالمية بالتحيز للصين ويحجب المساعدات عنها

دونالد ترامب

وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامه لمنظمة الصحة العالمية، بحجب معلومات بشأن وفاء كورونا المستجد، قائلاً: "قدمنا مساعدات كثيرة للمنظمة، وأوقفتها لحجبهم معلومات مهمة عن الوباء، وعدم إبلاغنا بكافة المعلومات بشأن الوضع في الصين".

وتابع ترامب، اتهاماته للمنظمة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أن الصحة العالمية انتقدت طريقة تعامل الولايات المتحدة مع وباء كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستنظر في تحيز منظمة الصحة العالمية، للصين رغم مساهمتنا الكبيرة في ميزانيته.

دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصين

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