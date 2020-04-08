ترامب: 110 آلاف جهاز تنفس صناعي ستكون جاهزة قريبًا
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الجيش الأمريكي يعمل على تصنيع 15 ألف سرير طبي، وتوفير أماكن لمواجهة وباء كورونا.
وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إنهم سيحصلون على ما يقرب من 110 ألف جهاز تنفس صناعي، لمواجهة كورونا.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن المخزون الحالي من أجهزة التنفس الصناعي بلغت 8657 جاهزة للاستخدام.
وأكد أن بلاده تجري أكبر عدد من الاختبارات على فيروس كورونا في العالم، لافتًا إلى أن هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيكون صعبًا، مؤكدًا أن هناك بصيص أمل رغم هذا.
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