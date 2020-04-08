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علامات تنذر بمشاكل القلب لدى حديثي الولادة

03:00 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
علامات تنذر بمشاكل القلب لدى حديثي الولادة

علامات تنذر بمشاكل القلب عند حديثي الولادة

د ب أ-

شدد الدكتور نيفيل سولومون على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة العلامات الدالة على مشاكل القلب التشريحية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأوضح أخصائي جراحة قلب الأطفال لدى مستشفيات أبولو أنه غالبا ما يصاحب قصور القلب لدى الأطفال مشاكل في التنفس وسوء التغذية وسوء النمو والتعرق المفرط أو حتى انخفاض ضغط الدم.

وفي بعض الأحيان يمكن أن تتشابة أعراض فشل القلب مع أعراض مشاكل صحية أخرى مثل المغص أو الالتهاب الرئوي أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

وكلما تم تشخيص الحالة بشكل صحيح مبكرا، استطاع الأطباء إنقاذ الطفل، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ورعاية دقيقة بأقصى طاقتها، فمن الضروري أن يلاحظ الآباء التطورات المتغيرة في الأطفال بشكل مستمر وطلب المساعدة من المتخصصين في الوقت المناسب.

مشاكل القلب الأطفال حديثي الولادة جراحة قلب الأطفال

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