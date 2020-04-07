الاتحاد الأوروبي: نرغب في مساعدة إفريقيا بـ16 مليار دولار لمواجهة كورونا

بروكسل - (د ب أ)

أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يرغب في تقديم 15 مليار يورو (3ر16 مليار دولار) لدعم مناطق أفريقيا، وغيرها من مناطق العالم في جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين "في غضون أسابيع قليلة، أفريقيا وجيراننا يمكن أن يواجهوا نفس التحديات الهائلة التي نواجهها حاليًا هنا في أوروبا".

وأضافت في مقطع فيديو على موقع تويتر "إنهم يحتاجون مساعدتنا ليتمكنوا من إيقاف انتشار الفيروس بفاعلية، مثلما احتجنا للمساعدة خلال الأزمة".

وقالت، إن من مصلحة الاتحاد، أن تنجح في مكافحة فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، و"لهذا السبب، يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بتأمين مساعدة مالية تتجاوز قيمتها 15 مليار يورو لدعم الدول الشريكة في مختلف أنحاء العالم في مواجهة فيروس كورونا".

وقالت التغريدة، إن الأموال تشمل منحا يتم تحويلها. وسيأتي المزيد من الدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المساعدة المالية ستساعد في تعزيز النظم الصحية وإبقاء المواطنين في وظائفهم وأعمالهم ودعم الاقتصادات.