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شركات أدوية بريطانية تتعاون مع جامعة كمبريدج لتسريع اختبارات الكشف عن كورونا

08:10 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
شركات أدوية بريطانية تتعاون مع جامعة كمبريدج لتسريع اختبارات الكشف عن كورونا

اختبارات الكشف عن كورونا

لندن - (د ب أ)

تعتزم شركتا الأدوية البريطانيتين العملاقتين "أسترا زينيكا وجلاكسو سميث كلاين" التعاون مع جامعة كمبريدج البريطانية، لتطور تقنية جديدة تساعد في تسريع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيان إعلامي، أن الأطراف الثلاثة، ستبدأ العمل في معمل آن ماكلارين التابع لجامعة كمبريدج، لتطوير اختبار جديد يتيح تحليل عدد كبير من العينات في وقت قصير. ويستهدف مشروع التعاون الوصول إلى اختبار لا يعتمد على المواد الكيماوية المستخدمة حاليا في تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد نظرا لنقص المتاح من هذه الكيماويات حاليا.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن تطوير وسائل الكشف عن فيروس كورونا المستجد يعتبر خطوة حيوية من أجل فهم كيفية انتشار الفيروس وما إذا كان الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة يمكنهم استئناف العمل دون الخوف من انتقاله منهم إلى أشخاص آخرين، حيث يمكن لهذا الفيروس الغامض الانتقال من أشخاص يحملونه قبل أن تظهر عليهم أي أعراض أو دون أن تظهر عليهم أية أعراض للإصابة به على الإطلاق.

ويعمل هذا التحالف مع هيئة الخدمات الصحية العامة في بريطانيا ويسعى إلى الوصول إلى التقنية الجديدة، أوائل مايو المقبل، بما يتيح إجراء 30 ألف تحليل إضافي يوميا بحسب الشركتين.

وقالت الشركتان إنهما تعتزمان أيضا توفير خبراتهما في مجال الإنسان الآلي لزيادة الطاقة التشغيلية لمراكز التحليل الوطنية البريطانية في ميلتون كينيز وألديرلي بارك وجلاسجو.

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