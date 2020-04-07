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المغرب: شفاء وزير النقل والماء من كورونا ومغادرته المستشفى

08:08 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
المغرب: شفاء وزير النقل والماء من كورونا ومغادرته المستشفى

وزير النقل والماء

المغرب - (أ ش أ)

تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر أعمارة، للشفاء من فيروس كورونا المستجد، والذي اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

المسؤول الوزاري غادر المستشفى، والذي دخل إليه الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث كان في ببيته عقب اكتشاف إصابته بـ"كوفيد 19".

وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت للوزير خلو جسمه من فيروس كورونا المستجد، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة لبيته.

وكانت الوزارة أصدرت بيانا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.

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عبد القادر أعمارة فيروس كورونا المغرب

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