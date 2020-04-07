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ألمانيا تعتزم إيواء 50 قاصرًا من مخيمات اللاجئين في اليونان

06:53 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
ألمانيا تعتزم إيواء 50 قاصرًا من مخيمات اللاجئين في اليونان

اللاجئين صورة ارشيفية

برلين - (د ب أ)

تعتزم ألمانيا، إيواء 50 قاصرًا بدون مرافق من مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، في الأسبوع المقبل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، أن حكومة ولاية سكسونيا السفلى، وعدت بإمكانية إيداعهم لديها في حجر كورونا لمدة أسبوعين.

ومن المنتظر أن يتم توزيعهم على عدة ولايات في أعقاب انتهاء فترة الحجر الصحي.

ويشاع أن ألمانيا تعتزم التعاون مع لوكسمبورج، التي وعدت بإيواء 12 طفلاً ومراهقًا، في استئجار طيران عارض لهذا الغرض.

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