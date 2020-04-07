ألمانيا تعتزم إيواء 50 قاصرًا من مخيمات اللاجئين في اليونان
برلين - (د ب أ)
تعتزم ألمانيا، إيواء 50 قاصرًا بدون مرافق من مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، في الأسبوع المقبل.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، أن حكومة ولاية سكسونيا السفلى، وعدت بإمكانية إيداعهم لديها في حجر كورونا لمدة أسبوعين.
ومن المنتظر أن يتم توزيعهم على عدة ولايات في أعقاب انتهاء فترة الحجر الصحي.
ويشاع أن ألمانيا تعتزم التعاون مع لوكسمبورج، التي وعدت بإيواء 12 طفلاً ومراهقًا، في استئجار طيران عارض لهذا الغرض.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1322
عدد المصابين
-
259
عدد المتعافين
-
85
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1347343
عدد المصابين
-
284882
عدد المتعافين
-
74769
عدد الوفيات
إعلان