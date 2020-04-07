كندا تسجل 22 وفاة بكورونا و396 إصابة جديدة في 24 ساعة

كندا - (أ ش أ)

سجلت كندا، اليوم الثلاثاء، 22 حالة وفاة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 345 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية الكندية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 17049، بعد تسجيل 396 حالة جديدة صباح اليوم.

وأبلغت مقاطعة أونتاريو الرئيسية عن 379 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء، بما في ذلك 21 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 4726 حالة. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 153.

كما أفاد مسؤولون إقليميون أن 1803 مرضى تعافوا من الفيروس.