المفوضية الأوروبية تؤجل إطلاق استراتيجية لخفض القيود على خلفية أزمة كورونا

بروكسل - (د ب أ)

أجلت المفوضية الأوروبية، خططها لإطلاق إستراتيجية للتخفيف التدريجى للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على طلب بعض الدول الأعضاء.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق الخطة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين سوف تقترح غدا الأربعاء إجراءات تهدف إلى ضمان تحرك الدول الأعضاء "بطريقة منسقة" عندما يحين الوقت المناسب لتخفيف إجراءات الإغلاق.

وذكرت مصادر بالمفوضية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي قلقة بشأن الموافقة على تخفيف القيود في وقت مبكر للغاية. يشار إلى أن استراتيجية المفوضية جاهزة ولكن من المقرر أن يتم إطلاقها الأسبوع المقبل بعد عيد الفصح.

وأعلنت مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي في الأيام القليلة الماضية أنها ستبدأ في اتخاذ خطوات تدريجية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية في الأسابيع المقبلة.

وفي الدنمارك، تقرر إعادة فتح دور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من 15 أبريل، إلى جانب مدارس التلاميذ صغار السن.

وتستعد النرويج لإعادة فتح دور رياض الأطفال ومدارس التلاميذ صغار السن على مراحل في وقت لاحق من الشهر الجاري. كما سيتم السماح للنرويجيين بالتواجد ليلا في أكواخ بدءا من 20 أبريل.

كما أعلنت النمسا أمس الاثنين أن المتاجر الصغيرة بالإضافة إلى متاجر البناء ومستلزمات البساتين يمكنها إعادة فتح أبوابها الأسبوع المقبل إذا كانت تلتزم بمعايير النظافة الصارمة.

وسوف يتم السماح في جمهورية التشيك باستئناف رياضات مثل التنس والجولف، في حين أن بعض أماكن العمل مثل متاجر الأجهزة ومحلات تصليح الدراجات ستتمكن من إعادة فتح أبوابها.

وفي إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الأزمة، وضعت الحكومة خطة من خمس نقاط للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. وتستلزم الخطة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، مع تكثيف فحوص الفيروس، من بين أمور أخرى.