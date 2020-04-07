إسرائيل تلزم مواطنيها بوضع الأقنعة وتشدد القيود خلال عيد الفصح اليهودي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلزام جميع الإسرائيليين بوضع كمامات وأقنعة الوجه التى تغطى الفم والأنف في الأماكن العامة، بينما تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفصح اليهودي في ظل الإغلاق.

وقالت الحكومة إنه يتعين على الإسرائيليين، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وضع أغطية واقية على وجوههم إما مصنوعة بالمنزل أو المنتجة صناعيًا أثناء تواجدهم في الأماكن العامة.

كما أوقفت إسرائيل، تشغيل جميع وسائل النقل العام مؤقتًا في جميع أنحاء البلاد، وألغت جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى البلاد خلال عطلة عيد الفصح القادمة.

كما لن يسمح، من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى صباح الأحد المقبل، لرحلات الطيران بالهبوط والإقلاع إلا بإذن صريح من الحكومة.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن مساء أمس الاثنين، أنه سيتم تنفيذ الإغلاق الكامل خلال الأيام الأولى من عطلة عيد الفصح اليهودية والتي تستمر أسبوعا، حيث يبدأ مع غروب شمس الأربعاء.

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 59 حالة.

كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9006 حالات.