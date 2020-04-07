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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3872

06:41 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3872

فيروس كورونا

إيران - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 62 ألفًا و589 شخصًا، وبوفاة 133 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 3872 شخصًا.

وقال جهانبور - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء "ايرنا" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2089 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 62 ألفا و 589 حالة لغاية الآن بينهم 3987 في وضع حرج.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 27 ألفًا و39 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 133 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3872 شخصًا.

بدوره، أكد وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، أن الوزارة ستنفذ اعتبارا من اليوم الخطوة الثانية من خطة مكافحة فيروس كورونا وذلك من خلال إجراء فحوصات واختبارات الكشف عن المرض بشكل واسع النطاق.

وقال نمكي - أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء - "ندخل اليوم إلى المرحلة الثانية من خطة السيطرة على كورونا، وفي هذه المرحلة سنذهب إلى الأشخاص عديمي الأعراض الذين هم مصدر العدوى ولهذا نحتاج إلى فحوصات واختبارات مكثفة".

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