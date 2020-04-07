وزير الدفاع الروسي يوجه بإعداد مستشفى عائم لغير المصابين بكورونا

روسيا - (أ.ش.أ)

وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بإعداد سفينة المستشفى العسكري العائم "إيرتيش"، الموجودة في الشرق الأقصى، لمهمة التخفيف عن المستشفيات في سياق الوضع المتعلق بفيروس "كورونا".

وقال شويجو اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر عبر الفيديو بوزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": " لقد كلفت قائد المنطقة العسكرية الشرقية وأسطول المحيط الهادئ، إلى جانب الإدارة الطبية العسكرية المركزية، بزيادة سعة سفينة مستشفى "إيرتيش" إلى 450 سريرا خلال 10 أيام لاستيعاب المرضى غير المصابين بعدوى".

وأضاف :" أن هذا الأمر يهدف إلى التخفيف عن المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع في الشرق الأقصى وإعدادها لاحتمال استقبال مرضى يحملون عدوى فيروس كورونا المستجد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا بين العسكريين الروس.

يُذكر أنه تم بناء السفينة المذكورة "إيرتيش" في عام 1981، بغرض توفير رعاية طبية متخصصة. ويُوجد على متن السفينة 100 سرير للمرضى، ويمكن أيضا استيعاب ما يصل إلى 450 مقعدا أثناء استقبال المرضى الجماعي، كما يوجد 200 سرير لأغراض إعادة التأهيل.