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داعش يختطف 3 من القوات الأمنية العراقية

05:25 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
داعش يختطف 3 من القوات الأمنية العراقية

جماعة داعش الارهابية

كركوك - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن 3 من قوات الشرطة الاتحادية، اختطفتهم عناصر من تنظيم داعش في احدى المناطق شمال غربي محافظة كركوك شمالي بغداد.

وأوضح "إن عصابات داعش الإرهابية قامت بخطف ضابط و اثنين من الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية في قضاء الدبس اثناء تجوالهم قرب إحدى مضافات داعش في جبل قرة درة".

وأضاف المصدر أن القوات العراقية سارعت إلى تطويق المكان وشنت حملة تفتيش بحثا عن المخطوفين .

ولايزال تنظيم داعش ينشط في العراق رغم الإعلان في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريًا في البلاد.

داعش الإرهابية العراق الشرطة العراقية الإرهاب

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