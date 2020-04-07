مسؤول روسي بارز: ما زلنا قادرين على منع انتشار كورونا

روسيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس حزب "روسيا الموحدة"، رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا يختلف بمستواه بين أقاليم روسيا، مشيرا إلى أن بلاده حتى الآن ما زالت قادرة على منع انتشار الفيروس.

وقال مدفيديف - خلال لقاء مع ممثلي المراكز التطوعية التابعة للحزب اليوم الثلاثاء - "من الواضح أن الوضع في الأقاليم الروسية يتطور بشكل مختلف، ففي بعض المناطق الوضع أصعب، وفي بعض المناطق الأخرى الوضع أسهل".

وأضاف: "نحن ننطلق من حقيقة أننا ما زلنا قادرين على منع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن الأطباء الروس يتواجدون مع المصابين ويعملون كل ما بوسعهم لمساعدتهم.