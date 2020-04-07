أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مسؤول روسي بارز: ما زلنا قادرين على منع انتشار كورونا

05:20 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
مسؤول روسي بارز: ما زلنا قادرين على منع انتشار كورونا

دميتري ميدفيديف

روسيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس حزب "روسيا الموحدة"، رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا يختلف بمستواه بين أقاليم روسيا، مشيرا إلى أن بلاده حتى الآن ما زالت قادرة على منع انتشار الفيروس.

وقال مدفيديف - خلال لقاء مع ممثلي المراكز التطوعية التابعة للحزب اليوم الثلاثاء - "من الواضح أن الوضع في الأقاليم الروسية يتطور بشكل مختلف، ففي بعض المناطق الوضع أصعب، وفي بعض المناطق الأخرى الوضع أسهل".

وأضاف: "نحن ننطلق من حقيقة أننا ما زلنا قادرين على منع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن الأطباء الروس يتواجدون مع المصابين ويعملون كل ما بوسعهم لمساعدتهم.

هذا المحتوى من

دميتري ميدفيديف روسيا حزب روسيا الموحدة فيروس كورونا

الخبر التالى:

أبخازيا تغلق الحدود مع روسيا بشكل كامل بسبب تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لم نفعلها بالحكومة.. رسالة السيسي للقطاع الخاص: لا تمسوا رواتب العاملين