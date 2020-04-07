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بوتين: ذروة الوباء لم تنته بعد .. والأهم في مكافحة كورونا ضمان صحة المواطنين

04:04 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
بوتين: ذروة الوباء لم تنته بعد .. والأهم في مكافحة كورونا ضمان صحة المواطنين

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأمر الرئيسي في مكافحة فيروس كورنا المستجد في الوقت الراهن، هو ضمان سلامة وصحة كافة المواطنين في شتى أنحاء البلاد.

وقال بوتين -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- : "أريد أن ألفت الانتباه مرة أخرى، أن جميع قراراتنا يجب أن تكون متناسبة مع التهديد ومتناسبة مع الموقف والشيء الرئيسي هو سلامة وصحة المواطنين الروس".

و أضاف "أعلم أن الهيئات المتخصصة الى جانب علماء الفيروسات والصيادلة والأطباء يعملون بنشاط على نظام وقائي خاص ، بما في ذلك ابتكار اللقاحات.. ، بالإضافة إلى طرق فعالة لعلاج عدوى فيروسات التاجية ومضاعفاتها. أود أن أستمع اليوم الى رأيكم وتقييماتكم لآفاق صنع الأدوية المناسبة".

وتابع الرئيس الروسي " نحن نراقب الوضع بعناية ، ونأخذ في الاعتبار كل من التجارب الإيجابية والسلبية للبلدان الأخرى. ذروة الوباء لم تنته بعد. الآن من المهم للغاية تجنب أخطاء الآخرين ، وليس التعلم من أخطائنا ، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج استنادًا إلى موقف المجتمع الطبي والعلمي".

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