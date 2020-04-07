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منظمة الصحة العالمية: العالم بحاجة إلى 5.9 مليون ممرض

03:41 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
منظمة الصحة العالمية: العالم بحاجة إلى 5.9 مليون ممرض

منظمة الصحة العالمية

فيينا/كوبنهاجن- (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته الثلاثاء إن العالم يعاني حاليا من نقص في عدد 9ر5 مليون شخص من الممرضات المحترفات.

وجاء في تقرير "حالة التمريض حول العالم في 2020" الخاص بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن "قوة التمريض في العالم" بلغت 9ر27 مليون شخص، بينهم 3ر19 مليون من الممرضات المحترفات.

وأوضح التقرير، الذي غطى الفترة من عام 2013 وحتى عام 2018، أن "النقص العالمي في التمريض"، تراجع من 6ر6 مليون في عام 2016، إلى 9ر5 مليون في عام 2018. وقد سجلت الاناث نحو 90 بالمئة من القوى العاملة في مجال التمريض، على الرغم من أن "هناك عدد قليل من المناصب القيادية في قطاع الصحة، تشغلها ممرضات أو نساء".

وقد أظهرت البيانات "تباينا كبيرا في النسبة بين حجم العاملين في مجال التمريض من ناحية وحجم السكان من ناحية أخرى، مع وجود الفجوات الاكبر في... إفريقيا ومناطق بجنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط ​​... وفي أمريكا اللاتينية."

وفي الوقت نفسه، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بجهود التمريض في مواجهة وباء كورونا. وقال: "يجد اليوم الكثير من العاملين في التمريض أنفسهم على خط المواجهة في المعركة مع /كوفيد-19/".

منظمة الصحة العالمية التمريض النقص العالمي في التمريض فيروس كورونا

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