العراق: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا بالنجف

النجف- (أ ش أ):

أعلنت دائرة صحة النجف بالعراق اليوم الثلاثاء تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي - في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "صحة النجف سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد مباشرة مختبرات الصحة في المحافظة بإجراء (236) فحصاً مختبرياً".

وأضاف أن "المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة بلغ 229 حالة، منها 92 حالة شفاء، و5 حالات وفاة"، مؤكدا اتخاذ دائرة صحة النجف جميع الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم".

ودعا الكندي"المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".