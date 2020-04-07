أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

العراق: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا بالنجف

02:27 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
العراق: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا بالنجف

فيروس كورونا في العراق

النجف- (أ ش أ):

أعلنت دائرة صحة النجف بالعراق اليوم الثلاثاء تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي - في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "صحة النجف سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد مباشرة مختبرات الصحة في المحافظة بإجراء (236) فحصاً مختبرياً".

وأضاف أن "المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة بلغ 229 حالة، منها 92 حالة شفاء، و5 حالات وفاة"، مؤكدا اتخاذ دائرة صحة النجف جميع الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم".

ودعا الكندي"المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

هذا المحتوى من

العراق فيروس كورونا مصابي كورونا

الخبر التالى:

ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكوورنا.. وعودة 6749 عالقين في 51 دولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "أنا مش مع تعطيل الدولة.. ومش هنضيع مستقبل الطلاب"