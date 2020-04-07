4 لترات أكسجين.. كيف قضى جونسون ليلته في العناية المركزة؟

كتبت- رنا أسامة:

قالت صحيفة "ذا صن" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان في حاجة إلى 4 لترات من الأكسجين بعد نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية بشكل مُفاجئ ومواجهته صعوبة بالغة في التنفس جراء مُضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المُستجد.

وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن العدد الطبيعي للترات الأكسجين في العناية المُركزة يبلغ 15 لترًا، ما يُشير إلى أن حالة جونسون الصحية رُبما تكون أفضل من باقي مرضى "كوفيد 19".

ونُقِل جونسون (55 عامًا) إلى مستشفى سان توماس في العاصمة البريطانية لندن صباح يوم الأحد، بناءً على توصية من فريقه الطبي بعد تفاقم وضعه الصحي، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس. وطلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه "وفق الضرورة".

لكن حتى الآن لم يتم استخدام جهاز للتنفس الصناعي فيما لا يزال جونسون في وعيه.

وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية: "منذ مساء الأحد خضع رئيس الوزراء (بويس جونسون) لرعاية طبية في مستشفى سان توماس" بعد أن ظلت أعراض المرض ملازمة له.

وأضاف البيان أنه "طوال ظهيرة هذا اليوم (الأحد) ساء الوضع الصحي لرئيس الوزراء، وبناء على نصيحة فريقه الطبي، نُقل إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى"، مُشيرًا إلى أنه يتلقى "رعاية ممتازة".

وبلغت أعداد الوفيات في المستشفيات البريطانية جراء الفيروس 5373، بزيادة 439 في غضون 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا إن هناك حتى الآن 51608 إصابة مؤكدة في البلاد.

يهاجم الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 70 ألفًا حول العالم الرئتين ويمكن أن يتسبب بالتهاب رئوي وصعوبة في التنفس.

وفي هذه الحالة، يكافح الجسم من أجل الحصول على ما يكفيه من الأكسجين في الدم والأعضاء الحيوية.

ولا يتم وضع كل مريض في العناية الفائقة على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنّ حوالي ثلثين المرضى بالفيروس يحتاجون لذلك في غضون 24 ساعة من دخول هذه الوحدة، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).