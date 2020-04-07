الغذاء العالمي يحذر من تفاقم وضع "الأمن الغذائي " في الصومال مع تفشى كورونا

جنيف- (أ ش أ):

حذر برنامج الغذاء العالمي من أن تفشى فيروس "كورونا" المتحور في الصومال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي "الهش " في البلاد ، إضافة الى تراجع الجهود لبناء قدرة العائلات التى تعتمد على البرنامج لدعم صمود سبل عيشها .

وصرحت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في (جنيف ) إليزابيث بيرس - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بأن المنظمة الدولية وضعت خططا تحدد أولويات الاحتياجات العاجلة بين الفئات الأكثر ضعفا ، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالة أسوأ السيناريوهات.

وأضافت أن البرنامج سيقوم بكل الجهود حتى لا تصبح الأزمة الصحية أزمة غذائية ، خاصة وأن الصومال من بين دول العالم التى لديها مؤشرات ثابتة لسوء التغذية والصحة ، محذرة من أن تفشى الفيروس في الصومال سيدمر نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل .

وقالت إن البرنامج سيقدم خلال شهر أبريل الجاري حصصا غذائية لمدة شهرين ، أو مايعادل شهرين من التحويلات النقدية ، لأكثر من مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أنحاء الصومال .

وأشارت المتحدثة إلى أن المنظمة قامت بتكييف عملياتها للحد من خطر الإصابة لموظفيها ، وللشركاء المتعاونين معها ، والمستفيدين ، منوهة الى أن برنامج الغذاء سيقدم الخدمات "اللوجستية " للحكومة الصومالية ، والمجتمع الإنساني ، مع تصاعد الاستجابة لوباء "كورونا " وذلك من خلال النقل الجوى لإمدادات الوقاية والأقنعة ، وغيرها إلى أجزاء من الصومال .

وقال برنامج الغذاء العالمي إن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال يصل الى 1.3 مليون شخص ، وإن أسعار السلع الغذائية الرئيسية فى البلاد قد بدأت في الارتفاع بسبب الإقبال على تخزين الاحتياجات بسبب الذعر من الفيروس ، إضافة إلى إغلاق بعض أسواق المصادر الرئيسية خارج الصومال ، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تأثيرا بسبب الإغلاق المؤقت للحدود ، والقيود المفروضة على الحركة .

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا " في الصومال - حسب منظمة الصحة العالمية بلغ سبع حالات فقط حتى الآن .