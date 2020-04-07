وزير بريطاني في "عزل ذاتي" بعد ظهور أعراض كورونا على فرد من عائلته

لندن- (د ب أ):

بدأ مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء في بريطانيا، الثلاثاء، عزلا ذاتيا بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مساعدي الوزير أنه يتبع بذلك التوجيهات الرسمية التي تقضي بضرورة الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يوما، إلا أن المصادر لفتت إلى أن الوزير نفسه لا يشعر بأي مرض.

ويعني هذا أن جوف يعتزم مواصلة عمله كالمعتاد، إلا أن هذا التطور يزيد المخاوف من احتمال حدوث حالة من الشلل في عمل الحكومة.

وكان تم نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة الليلة الماضية، ما أثار مخاوف من أنه قد يتغيب لأسابيع عن العمل.

وكان جوف نفسه قال في وقت سابق اليوم إن جونسون حصل على الأكسجين أثناء وجوده في العناية المركزة، لكنه لم يكن بحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي.