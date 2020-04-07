الإفراج مؤقتا عن ديكتاتور تشاد السابق حسين حبري بسبب كورونا

داكار- (د ب ا):

قضت محكمة في داكار بالإفراج المؤقت عن الديكتاتور السابق في تشاد حسين حبري في السنغال بسبب فيروس كورونا.

وقالت المحكمة أمس الاثنين إنه تم الإفراج لمدة شهرين عن حبري (77 عاما) الذي يقضى عقوبة السجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في العاصمة السنغالية داكار، " بسبب سنه وإمكانية إصابته بفيروس كورونا".

ومن المتوقع أن يتم استخدام سجن كاب مانويل في داكار، حيث يحتجز حبري، لإيواء السجناء الذين يجرى وضعهم في الحجر الصحي.

وقال القاضي بوباكار ندياياي إنه سوف يظل حبري تحت المراقبة في منزله .

ويذكر أنه تم إدانة حبري عام 2016 من جانب محكمة خاصة، شكلها الاتحاد الأفريقي في نظاق النظام القضائي السنغالي.

وجرى إصدار حكم بسجن حبري، الذي حكم تشاد في الفترة من 1982 حتى 1990، مدى الحياة بعد إدانته بتنسيق جرائم ضد الانسانية، شملت الاحتجاز غير القانوني والقمع والعبودية الجنسية.

وأدين حبري أيضا بارتكاب جرائم حرب وتعذيب وعبودية جنسية.