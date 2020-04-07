دمشق قلقة حيال انتشار كورونا في البلاد بسبب السياحة الدينية

دمشق- (بي بي سي):

قال وزير الصحة السوري نزار يازجي أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية.

و أضاف يازجي أنه "لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد".

وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية منذ مارس بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.

و غالبا ما تتوجه رحلات السياحة الدينية للمزارات الشيعية في دمشق كمزار السيدة زينب، و الذى غالبا ما يزوره سياح إيرانيون.

وأشار وزير الصحة السوري إلى صعوبات كبيرة بتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة "الإجراءات القسرية أحادية الجانب" المفروضة على سورية منذ تسع سنوات، وتتخذ إجراءات لتخطيها من خلال التواصل مع الجانب الصيني لتأمين كل الاحتياجات.

وتقول السلطات السورية إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 19 حالة بينما توفي شخصان من المصابين، إلا أن نشاطين شككوا في صحة هذه الأرقام.