إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 3872 شخصا

طهران- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 62 ألفا و589 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ٣٨٧٢ حالة.

وقال جهانبور - حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- إنه تم تسجيل ١٣٣ حالة وفاة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، فيما تم تسجيل ٢٠٨٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نفس الوقت.

وأشار إلى أن هناك ٣٩٨٧ حالة في وضع حرج، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس ٢٧ ألفا حتى الآن.