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وزير بريطاني: بوريس جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي

11:14 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
وزير بريطاني: بوريس جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي

بوريس جونسون

لندن- (بي بي سي):

قال وزير بريطاني إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة مساء الاثنين.

وأكد الوزير مايكل جوف - المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي- أن جونسون قد حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا لديه.

ودخل جونسون المستشفى لأول مرة يوم الأحد.

وينوب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن جونسون خلال فترة بقائه فى المستشفي.

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بوريس جونسون جهاز التنفس الصناعي العناية المركزة

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