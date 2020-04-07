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فلسطين: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا بإجمالي 260 حالة

11:12 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
فلسطين: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا بإجمالي 260 حالة

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 260 حالة.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في الصحة الفلسطينية كمال الشخرة - في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" - إن عينات عشوائية أخذت من العديد من القرى في الضفة الغربية، خاصة بعد إعلان عدد منها مناطق موبوءة.

وشدد المسؤول بالصحة الفلسطينية، على ضرورة الالتزام بالمنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن المخالطة هي سبب انتشار المرض بشكل كبير، خاصة مع عودة العمال إلى قراهم ومدنهم.

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وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا كمال الشخرة

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