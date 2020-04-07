طالبان تنحسب من مباحثات تبادل السجناء مع الحكومة الأفغانية

كابول- (د ب ا):

أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أنها سوف تنسحب من المباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء، الذي كان شرطا لبدء مباحثات السلام الأفغانية.

وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر تغريدة قال فيها: "فريقنا الفني لن يشارك في اجتماعات لا طائل منها" تبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال شاهين إن الإفراج عن سجناء طالبان يتم تأجيله " بذريعة أو أخرى".

وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية شباط/فبراير الماضي الإفراج عن نحو 5000 من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.

كما يمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب تدريجي للقوات الدولية من أفغانيتان مقابل ضمامات أمنية من جانب طالبان.

وعلى الرغم من عدم اشراك الحكومة الأفغانية في المباحثات بين أمريكا وطالبان، فقد وافقت على الإفراج عن 1500 سجين تدريجيا قبل مباحثات السلام، ولكن طالبان تطالب بالإفراج عن السجناء الـ5000 جميعهم.

ويشار إلى أن وفدا من حركة طالبان يتألف من ثلاثة أشخاص يتواجد في كابول منذ الثلاثاء الماضي ليتفاوض مع المسؤولين الحكوميين بشأن قضية الإفراج عن السجناء.

وقال مسؤول حكومي بارز أمس الاثنين إن وفد حركة طالبان يطالب بالإفراج عن 15 سجينا، تورطوا في تنفيذ تفجيرات كبيرة في البلاد.

وكانت حركة طالبان حذرت أمس الأول الاثنين من أن الاتفاق مع أمريكا أوشك على الانهيار.