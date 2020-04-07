دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

دبي - (د ب أ):

أعلنت إمارة دبي اليوم الثلاثاء، تمديد قرارات إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل، في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وذكرت "اقتصادية دبي"، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه "تماشيًا مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تمدد اقتصادية دبي قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي في تاريخ 18 أبريل مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة،

تجدر الإشارة إلى أن دبي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، واقتصادية دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي.​