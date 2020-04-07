ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في السودان إلى 14 حالة

الخرطوم- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السودنية ( سونا)، إن الحالتين تم اكتشافهما في ولاية الخرطوم، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما.

ولفتت الوزارة إلى أنها بصدد إعلان حزمة إجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم.

ودعت جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية ووالاتصال إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي حالات مصابة.