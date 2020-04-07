أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في السودان إلى 14 حالة

09:15 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في السودان إلى 14 حالة

فيروس كورونا في السودان

الخرطوم- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السودنية ( سونا)، إن الحالتين تم اكتشافهما في ولاية الخرطوم، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما.

ولفتت الوزارة إلى أنها بصدد إعلان حزمة إجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم.

ودعت جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية ووالاتصال إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي حالات مصابة.

فيروس كورونا السودان الخرطوم

الخبر التالى:

دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان