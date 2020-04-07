أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إيران تجري مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء بسبب كورونا

09:14 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
إيران تجري مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء بسبب كورونا

سجن في ايران

طهران- (د ب أ):

أعلن مساعد وزير العدل رئيس لجنة نقل المحكومين في إيران محمود عباسي، إجراء مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه "في ضوء الظروف الحساسة الراهنة وتفشي فيروس كورونا، نجري منذ فترة بمشاورات مع الدول الأخرى من أجل تبادل السجناء معها، وجاءت المتابعات المتعلقة بنقل المحكومين عبر وزارة الخارجية والإنتربول بنتائج إيجابية، وستستمر هذه المتابعات".

وقال: "في الوقت الحاضر، هناك 2600 محكوم أفغاني جاهزين لنقلهم إلى بلادهم، كما أن بعض دول آسيا الوسطى وافقت على تبادل السجناء".​

تبادل السجناء فيروس كورونا إيران

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في السودان إلى 14 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان