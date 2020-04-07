إيران تجري مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء بسبب كورونا

طهران- (د ب أ):

أعلن مساعد وزير العدل رئيس لجنة نقل المحكومين في إيران محمود عباسي، إجراء مشاورات مع دول أخرى لتبادل السجناء.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه "في ضوء الظروف الحساسة الراهنة وتفشي فيروس كورونا، نجري منذ فترة بمشاورات مع الدول الأخرى من أجل تبادل السجناء معها، وجاءت المتابعات المتعلقة بنقل المحكومين عبر وزارة الخارجية والإنتربول بنتائج إيجابية، وستستمر هذه المتابعات".

وقال: "في الوقت الحاضر، هناك 2600 محكوم أفغاني جاهزين لنقلهم إلى بلادهم، كما أن بعض دول آسيا الوسطى وافقت على تبادل السجناء".​