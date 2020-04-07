حظر تجول كامل.. محاولات لوقف انتشار "كورونا" في إسرائيل خلال عطلة الفصح

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، تنفيذ الإغلاق الكامل خلال الأيام الأولى من عطلة عيد الفصح اليهودية والتي تستمر طوال أسبوع، حيث يبدأ مع غروب شمس الأربعاء.

وفي إطار جهود منع تكرار انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل جماعي في أعقاب عيد البورين، مطلع الشهر الماضي، لن يسمح للإسرائيليين بمغادرة أحيائهم السكنية اعتبارًا من الساعة 1700 بتوقيت جرينتش الثلاثاء حتى الساعة 0500 يوم الجمعة المقبل.

لكن لن يسمح لهم بمغادرة منازلهم على الإطلاق بدء من الساعة 1600 بتوقيت جرينتش الأربعاء، عشية العطلة التي يحتفل بها بإقامة عشاء العائلة، حتى الساعة 0500 من صباح اليوم التالي.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي متلفز: "نحن في أسبوع مصيري، وهناك يقينًا تحسن، لكن من يظن أن الإغلاق يمكن أن ينتهي فجأة يخطئ خطأ فادحًا".

وأوضح أن إسرائيل أفضل من دول أخرى، إلا أن الإغلاق الكامل يظل ضروريًا لمنع انتشار جديد للفيروس.

وسيجري نشر وحدات من الشرطة، يساعدها الجيش الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من البلاد لتطبيق الإغلاق، حيث سيتم تسيير دوريات في شوارع المدن الداخلية والطرق السريعة بين المدن.

ولن يستم السماح بالخروج من البلدات أو الأحياء أو المنازل إلا لأصحاب الحاجات العاجلة، ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة تتراوح بين 500 و3000 شيكل إسرائيلي (140 إلى 835 دولار).

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل قرابة تسعة آلاف حالة. وتفيد أرقام وزارة الصحة بأن 57 شخصًا لقوا حتفهم وهناك 140 شخصًا في حالة خطيرة بينهم 109 أشخاص على أجهزة تنفس اصطناعي.