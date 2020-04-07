بعد نقله للعناية المركزة.. رسائل تعاطف مع جونسون: "استمر في القتال يا بوريس"

وكالات

تدفقت رسائل التعاطف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، بعد نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم حالته الصحية أثناء علاجه بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت الحكومة البريطانية.

وقال قصر باكنجهام إنه تم إطلاع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عي تطورات حالة رئيس الوزراء. كما تم تشخيص نجلها الأمير تشارلز بـأنه مصاب بكوفيد – 19.

وقال وزير الخارجية السابق جيريمي هانت، الذي خسر جولة ثانية ضد جونسون العام الماضي لقيادة حزب المحافظين الحاكم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "استمر في القتال يا بوريس .. الدولة بأكملها خلفك".

وقال ساجيد جاويد، وهو أحد نواب البرلمان عن حزب المحافظين الذي استقال من منصبه كمستشار لجونسون: "بوريس من أقوى الأشخاص الذين عرفتهم".

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن تفاقم حالة جونسون تعد "أخبار حزينة بشكل رهيب".

وقال ستارمر: " البلاد بأسرها تتعاطف مع رئيس الوزراء وعائلته خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وقال عمدة لندن ، صادق خان ، الذي واجه بعض الانتقادات القوية من جونسون ، إنه "يصلي من أجل التعافي السريع لرئيس الوزراء الليلة".

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التقدم بعرض للمساعدة إلى الفريق الطبي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "سنرى إذا كان باستطاعتنا المساعدة. لقد تواصلنا مع جميع أطباء بوريس (جونسون)".

وأوضح أن شركات طبية غير محددة تعمل على علاجات لمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، "وصلت إلى لندن" و"مستعدة للذهاب".

وأضاف: "الأمريكيون جميعهم يُصلّون من أجل شفائه"، في إشارة إلى جونسون.

وذكرت الحكومة البريطانية، ومقرها في داونينج ستريت، أن وزير الخارجية دومينيك راب "سوف يحل بدلا من رئيس الوزراء إذا ما استدعت الضرورة" أثناء بقاء جونسون في العناية المركزة.

أضافت أنه "منذ مساء أمس الأحد، يخضع رئيس الوزراء لرعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن نقل إليها جراء استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وقالت الحكومة: "خلال فترة بعد الظهر اليوم، تفاقمت حالة رئيس الوزراء، وتم نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى بناء على نصيحة فريقه المعالج".

ورفضت الحكومة البريطانية في وقت سابق الإجابة على سؤال بشأن ما إذا جونسون قد تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي أو أنه أصيب بالالتهاب الرئوي.

قالت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الاثنين، إن بريطانيا سجلت وقوع 439 حالة وفاة أخرى جراء فيروس كورونا اليوم ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5373 حالة من بين أكثر من 52 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت حتى اليوم ،الأمر الذي يجعلها من بين أكثر دول العالم تضررا من كوفيد-19.