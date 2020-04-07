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ترامب: توقعنا وفاة 150 ألفًا بكورونا لكن لكن الإجراءات ستقلل هذا العدد

12:40 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
ترامب: توقعنا وفاة 150 ألفًا بكورونا لكن لكن الإجراءات ستقلل هذا العدد

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن بلاده ستخرج أقوى بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب، في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن التوقعات أشارت إلى وفاة قرابة الـ150 ألفًا في الولايات المتحدة، لكن الإجراءات التي نتبعها ستجعل الرقم أقل من ذلك بكثير.

وأعلن بأنه سيجري فحوصات طبية دورية هو ونائبه مايك بنس، للتأكد من سلامتهم، لافتًا إلى أن صحته جيدة لكن لا مانع من الفحوصات الدورية.

وأكد ترامب، أن إدارته ستوزع مساعدات بمليارات الدولارات للمستشفيات خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن الأمريكون أمامهم أسبوعًا صعبًا، وأنهم اتخذوا التدابير اللازمة لتفادي تدهور الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد.

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