ويسكونسن الأمريكية تؤجل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ)

وقع حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية توني إيفرز، اليوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويأتي قرار حاكم ويسكونسن بتأجيل التصويت في الانتخابات التمهيدية حتى التاسع من يونيو، وذلك على خلفية رفض المجلس التشريعي للولاية دعوات لاتخاذ إجراءات وحماية السلامة العامة، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى الرغم من خضوع الولاية لأوامر البقاء في المنزل.

وتقدم أكثر من اثنتي عشرة ولاية أخرى على تأجيل الانتخابات التمهيدية أو التحول إلى التصويت عن طريق البريد بسبب جائحة كورونا.

وحاول إيفرز، وهو ديمقراطي ، خلال عطلة نهاية الأسبوع إقناع الهيئات التشريعية التي يقودها الجمهوريون بإلغاء التصويت شخصيا ، لكنه فشل.

وستشمل الانتخابات تصويتا بشأن قاضي المحكمة العليا في الولاية، وهو سباق رئيسي للجمهوريين.

ويتقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن بفارق مريح من حيث عدد المندوبين واستطلاعات الرأي على السيناتور اليساري بيرني ساندرز في السباق الانتخابي الديمقراطي ليصبح المرشح الأوفر حظا للحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.