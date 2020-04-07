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مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يعقد اجتماعًا حول فيروس كورونا الخميس المقبل

12:37 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يعقد اجتماعًا حول فيروس كورونا الخميس المقبل

مجلس الأمن الدولي

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعًا يوم الخميس المقبل، حول أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوكالة الفرنسية، أن ذلك نقلاً عن مصادر دبلوماسية، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

مجلس الأمن الدولي وكالة الصحافة الفرنسية فيروس كورونا الأمم المتحدة

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