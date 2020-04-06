الدنمارك تجري أول تخفيف لتدابير مكافحة كورونا

كوبنهاجن - (د ب أ)

أجرت الحكومة الدنمارك، اليوم الاثنين، أول تخفيف لتدابير مكافحة كورونا.

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريسكن، مساء اليوم الاثنين، أن من المنتظر إعادة فتح دور الحضانة ورياض الأطفال والصفوف الأدنى من ذلك بالمدارس اعتبارا من الخامس عشر من أبريل الجاري (أي بعد عطلة عيد القيامة).