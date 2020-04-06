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فرنسا تجري تحاليل جماعية لفيروس كورونا في دور رعاية المسنين

10:35 م الإثنين 06 أبريل 2020
فرنسا تجري تحاليل جماعية لفيروس كورونا في دور رعاية المسنين

وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران

باريس - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، اليوم الاثنين، إطلاق حملة ضخمة لإجراء تحاليل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دور رعاية المسنين.

وقال فيران في الإحاطة اليومية الخاصة بفيروس كورونا إن حوالي 2417 من المقيمين في دور رعاية المسنين وغيرها من المنشآت السكنية المشابهة لها توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ويشكل هذا الرقم أكثر من ربع حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا والتي تبلغ 8911 حالة وفاة.

لكن الوزير أكد أن ثلثي دور رعاية المسنين لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس.

وتابع "حالات الوفاة صدمتنا، لكننا لم نخسر هذه المعركة بعد"، متعهدا بالقيام بـ"عملية تحاليل واسعة النطاق" لأكثر الأشخاص ضعفا، بما في ذلك أولئك الذين يتلقون الرعاية في المنزل.

في غضون ذلك، ارتفعت حالات الوفاة في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 605 وفيات ليصل الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة، بعد عدة أيام من الأرقام الأكثر تشجيعا.

وحذر فيران "نحن لسنا في نهاية ارتفاع الوباء.. الطريق لا يزال طويلاً ولم ينته شيء بعد."

وسجلت فرنسا 74390 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 3912 حالة إصابة عن اليوم السابق.

وزير الصحة الفرنسي فيروس كورونا دور رعاية المسنين باريس

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