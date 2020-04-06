رويترز نقلا عن مصادر: جونسون لا يزال واعيًا حتى الآن
وكالات:
ذكرت وكالة رويترز البريطانية، نقلًا عن مصادر طبية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لا يزال واعيًا حتى الآن، وذلك بعد نقله للعناية المركزة، نتيجة استمرار معاناته بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وطلب جونسون، من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه، بعد تدهور الحالة الصحية لجونسون، ونقله للعناية المركزة، بسبب استمرار معاناة بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأعلنت السلطات البريطانية، أن رئيس الوزراء دخل العناية المركزة، بعد استمرار معاناته بأعراض فيروس كورونا المستجد.
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